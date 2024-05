Roma su Nandez, ecco come stanno le cose | CM.IT

Nandez è in scadenza di contratto con il Cagliari ed è nel mirino della Roma: le ultime sul centrocampista uruguaiano

In scadenza di contratto con il Cagliari, Nahitan Nandez potrebbe ripartire sempre dall’Italia e dalla Serie A.

Spesso al centro delle voci di mercato, per il centrocampista uruguaiano potrebbe essere questa l’estate giusta per un trasferimento. Il 28enne è stato accostato alla Roma: Nandez può rappresentare un’opportunità interessante per i capitolini, anche perché De Rossi lo conosce già avendo giocato con lui ai tempi del Boca.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, l’interesse giallorosso per Nandez c’è, anche se – ad oggi – non sono stati mossi passi concreti verso un accordo tra le parti. Dopo quattro stagioni e 164 partite con la maglia del Cagliari, per il nativo di Punta dell’Este è il momento di cambiare maglia e la Roma potrebbe rappresentare l’occasione giusta per quel salto in avanti soltanto sfiorato negli ultimi anni. Tutto però è ancora da decidere: vi terremo aggiornati sulle eventuali novità sull’interesse di De Rossi e del club della Capitale per Nandez.