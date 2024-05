“Inter come Barcellona e Bayern Monaco”: pronta l’offerta a Oaktree

L’Inter pronta a passare da Zhang a Oaktee e c’è chi ha già in mente l’offerta per far diventare il club come Barcellona e Bayern Monaco

Mentre Oaktree si prepara a prendere il controllo dell’Inter, con Zhang ai saluti, la questione relativa al futuro del club nerazzurro tiene banco.

Non è un segreto che il fondo americano subentrerà a Suning con l’idea di cedere il club al miglior offerente. A parlare di questo è intervenuto a Tv Play, l’imprenditore Thomas Zilliacus che negli ultimi mesi si è spesso proposto come possibile acquirente del club lombardo, senza però mai riuscire ad intavolare una trattativa concreta.

Ziliacus spiega il motivo, partendo però da un giudizio sul subentro di Oaktree come nuovo proprietario: “Per l’Inter è una notizia triste: questo passaggio non dà continuità e non permette la progettazione e non consente al club di mantenere standard elevati”. Per evitare questo, Ziliacus ha la sua ricetta: il club ai tifosi.

L’ìimprenditore spiega: “Ho fatto due offerte per acquistare l’Inter nell’ultimo anno. Una a luglio, un’altra a novembre: i proprietari potevano parlare con me, ma non l’hanno fatto e non so il motivo. Ho molto rispetto per Steven Zhang, ha fatto un lavoro fantastico con l’Inter. Ho avuto l’impressione che volesse vendere. Le mie due offerte avevano il supporto di una delle tre banche più importanti del mondo. Non posso rivelare quale.

Inter, Ziliacus vuole l’azionariato popolare

Ziliacus non si è però ancora arreso e, infatti, spiega: “Sono molto interessato all’Inter: ora può essere più facile perché Oaktree è motivato a vendere”.

Quindi, l’imprenditore dice la sua idea di società: “Sono convinto che tutti i club dovrebbero appartenere ai tifosi. Ho la possibilità di coinvolgere tanti grandi investitori anche nell’acquisto dell’Inter. Penso ad un modello che possa includere i tifosi: l’Inter deve appartenere ai propri sostenitori. Tre dei più grandi club di Champions League, Real Madrid, Bayern e Borussia Dortmund appartengono ai tifosi e secondo me non è una coincidenza”.

Quindi in conclusione: “La valutazione dell’Inter è di circa un miliardo. Farò la proposta a Oaktree per dimostrare che si può trasformare il club in un azionariato popolare, con un progetto simile al Barcellona o al Bayern Monaco”.