Juve, il nuovo centrocampista arriva dalla Liga: 15 milioni

Bianconeri sempre molto attivi sul mercato e pronti a tutto pur di rinforzarsi: ecco l’ultimissima idea.

La Juventus cerca un centrocampista in vista della prossima stagione, anche perché Locatelli e McKennie da soli non bastano e almeno uno tra Thuram e Koopmeiners potrebbe fare le valigie. Arthur e Douglas Luiz torneranno alla base per essere valutati da Spalletti che, intanto, potrebbe presto avere a disposizione un nome davvero inaspettato.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la dirigenza di corso Galileo Ferraris si sarebbe messa sulle tracce di Moriba Kourouma Kourouma, meglio noto come Ilaix Moriba, è un calciatore guineano con cittadinanza spagnola, centrocampista guineano con cittadinanza spagnola classe 2003 di proprietà del Celta Vigo.

Il calciatore originario di Conakry, che è cresciuto nel vivaio del Barcellona e che in molti paragonano a Yayà Touré, ha un contratto in scadenza con il Celta Vigo nel 2029 e una valutazione di circa 15 milioni di euro: la Juve fiuta l’affare ed è pronta ad affondare il colpo.