Dal Milan alla Juve: cessione chiusa e ritorno a sorpresa

Intreccio di calciomercato che riguarda Milan e Juventus: affare in dirittura d’arrivo con un ritorno “a casa”

Si aprono scenari di mercato piuttosto incerti per le big in Serie A, con la stagione che si sta concludendo. L’Inter, alle prese con un momento societario assai delicato, come noto, potrebbe avere almeno in parte delle ripercussioni e condurre una sessione in tono minore. Il che rilancia le ambizioni soprattutto di Milan e Juventus, prime candidate a contendere il titolo ai campioni d’Italia nella prossima annata.

La prima questione da risolvere per rossoneri e bianconeri sarà quella del nuovo allenatore da cui ripartire, anche se le dirigenze stanno, a prescindere, già iniziando a muoversi in vista dell’apertura della sessione di trattative. Sia a Milanello che alla Continassa ci sono idee piuttosto precise sul dove intervenire nelle rispettive rose, per rinforzarsi adeguatamente. C’è in particolare un obiettivo che accomuna le due squadre e che le vedrà presto scontrarsi apertamente, con un fronte di mercato che sta per decollare.

Emerson Royal in Serie A: il Tottenham riporta a Londra il sostituto

Un giocatore che piace a entrambe è Emerson Royal, laterale mancino del Tottenham, che i londinesi hanno messo in vendita. Fissandone il prezzo, secondo ‘Givemesport’, in Inghilterra, a circa 14 milioni di euro.

Decisione presa per vari motivi, tra cui la titolarità di Pedro Porro e il fatto che per il brasiliano, a due anni dalla fine del contratto, è il momento di monetizzare adeguatamente. La scelta del Tottenham per il suo sostituto andrebbe a ricadere, a quanto pare, sul ritorno di Walker-Peters dal Southampton. Giocatore cresciuto negli ‘Spurs’, che fu ceduto nel 2020, ma che il club vorrebbe riportare a casa anche per aumentare la quota di calciatori formatisi nelle giovanili.