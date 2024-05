Sesko in Serie A: “Lo vogliono”, l’agente allo scoperto

Niente Arabia Saudita, il calciatore vuole continuare a giocare ancora in Europa. Arriva l’annuncio sul possibile approdo in Serie A

C’è chi dice no. L’attaccante non volerĂ in Arabia Saudita, come fatto la scorsa estate da molti suoi colleghi. I soldi del Medio Oriente possono dunque attendere.

Benjamin Sesko continuerĂ così a giocare in Europa. E’ stato il suo agente, Elvis Basanovic, a spiegarlo a Sportklub: “C’è l’interesse di due club sauditi, ma ora non c’è nessuna possibilitĂ , non lascerĂ l’Europa – afferma il procuratore -. I club della Premier League e della Serie A lo vogliono, ma anche il Lipsia sta facendo del suo meglio per trattenerlo con un’ottima proposta”.

Non è un segreto che Sesko sia finito nel mirino di diverse squadre del nostro campionato, a partire dal Milan, ma l’attaccante piace tanto anche a Inter e Napoli. La scelta non è ancora arrivata, è difficile, però, immaginarlo in Serie A, visto il grande interesse dei top team inglesi, come il Chelsea.

Futuro Sesko, la decisione prima dell’Europeo

“Vogliamo che questa decisione sia presa prima dell’inizio dell’Europeo – prosegue l’agente di Sesko – , in modo che possa andare a giocarselo con la mente libera. Qualcuno pensava che la decisione di andare al Lipsia fosse sbagliata, Benjamin, invece, è cresciuto in modo fantastico e vogliamo che continui a farlo”.

Il classe 2003, lo ricordiamo, si è trasferito in Germania, dal Salisburgo, per una cifra vicina ai 24 milioni di euro, la scorsa estate.  Il calciatore ha chiuso la stagione con 18 reti ed è pronto a spiccare il volo. C’è la fila per Sesko, nonostante una clausola importante da 65 milioni