Roma, conferme su Leweling: ma c’è un grande ostacolo | ESCLUSIVO

Il nome di Leweling è stato accostato al mercato della Roma. L’attaccante esterno dello Stoccarda piace, ma la trattativa è molto difficile

La Roma affronterà giovedì il Bayer Leverkusen nell’andata delle semifinali di Europa League. Le ‘Aspirine’ sono la grande rivelazione di questa stagione: ancora imbattuti, hanno conquistato per la prima volta il titolo di campioni di Germania.

Ma c’è anche un’altra sorpresa in Bundesliga e si tratta dello Stoccarda. Partito per centrare una salvezza tranquilla, il club biancorosso occupa attualmente il terzo posto in classifica a tre giornate dal termine. Tanti i giocatori che si stanno mettendo in mostra a parte i bomber Guirassy e Undav: tra questi c’è anche Jamie Leweling, attaccante esterno tedesco di origini ghanesi classe 2001 che piace per la sua duttilità, potendo agire sia da ala destra che da ala sinistra e all’occorrenza da terzino destro. Di recente è stato accostato anche alla Roma e dalle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, è emerso che diversi club hanno messo gli occhi su di lui, compresi i giallorossi che tuttavia non hanno imbastito alcuna trattativa ufficiale. Anche perché la situazione contrattuale di Leweling è un po’ complicata: attualmente è allo Stoccarda in prestito dall’Union Berlino e gli svevi hanno tempo fino a fine maggio per esercitare il riscatto fissato a 6 milioni di euro. L’intenzione è proprio quella di prenderlo a titolo definitivo e puntare su di lui in caso di qualificazione alla prossima Champions League o, in caso contrario, di rivenderlo ad un prezzo assai superiore. Il giocatore è tentato dall’esperienza all’estero, ma non ha fretta di lasciare la Germania: vuole prima maturare bene per poi fare il salto di qualità.