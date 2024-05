Scelta fatta: una stella della Champions in Serie A

Scelta già fatta sulla stella della Champions League in Serie A. Torna la massima competizione europea con le due semifinali Bayern Monaco-Real Madrid e Borussia Dortmund-PSG

Torna la Champions League con le due attesissime semifinali tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain e soprattutto Bayern Monaco-Real Madrid.

Il primo atto del confronto fra Ancelotti e Tuchel andrà in scena questa sera all’Allianz Arena. Il Bayern è reduce dal passaggio del turno contro l’Arsenal di Arteta, mentre i Blancos hanno avuto la meglio dei campioni d’Europa in carica del Manchester City. Tantissime, ovviamente, le stelle attese del match, da Kane a Bellingham, Rodrygo e Vinicius. La Serie A, in attesa di Europa e Conference League, osserva interessata.

Colpo Champions in Serie A: i tifosi scelgono Modric

Nel sondaggio lanciato oggi sui canali social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale giocatore protagonista della semifinale Bayern-Real vorrebbero vedere in Serie A.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! 🏆 Torna la #Champions. In serata andrà in scena #BayernRealMadrid! 🤔Quale giocatore protagonista della semifinale vi piacerebbe vedere in #SerieA❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 30, 2024

Nonostante l’età, ed un ruolo ormai da comprimario, i votanti hanno scelto il Pallone d’Oro Luka Modric con il 44,4% delle preferenze. Seguono Goretzka e Kroos, nuovamente accostati alla Juve negli ultimi mesi, mentre raccoglie zero voti l’ex Napoli Kim.