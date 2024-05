Insulti razzisti: stangata UFFICIALE e porte chiuse

E’ appena arrivata la decisione ufficiale del comitato dopo i fatti avvenuti in occasione dell’ultima giornata di campionato

Come ci si poteva aspettare dopo la sospensione per alcuni minuti del match dello scorso fine settimana causata da insulti razzisti piovuti dalla tribuna, è arrivata una dura sentenza nei confronti del club responsabile per l’atteggiamento dei propri tifosi.

Il Comitato per la competizione, che in Spagna si occupa della giustizia sportiva, ha infatti decretato una punizione esemplare nei confronti dell’Atletico Madrid per quanto avvenuto lo scorso sabato nel match del Civitas Metropolitano contro l’Athletic Club. La gara, infatti, era sta sospesa al minuto 36 del primo tempo a causa di ululati razzisti provenienti dalla tribuna nei confronti di Nico Williams e intercettati dal primo assistente dell’arbitro.

A quel punto, è stato immediatamente attivato il protocollo contro il razzismo con il delegato dell’Atletico Madrid che ha annunciato ai tifosi che il match non sarebbe ripartito se la situazione non fosse rientrata. Un minuto più tardi, ristabilite le condizioni per poter tornare in campo, è stata annunciata ai tifosi la ripresa del gioco. Grande collaborazione da parte di tutti i calciatori con Koke e Griezmann in particolare che hanno giustamente preso le difese del calciatore dell’Athletic davanti ai propri sostenitori.

Atletico Madrid-Athletic, la decisione ufficiale: chiusura parziale per due gare

Come decretato ufficialmente dal Comitato per la competizione, sulla base dell’articolo 69 relativo ad atti e condotte violente, xenofobe e intolleranti, l’Atletico Madrid dovrà giocare le prossime due gare con lo stadio parzialmente chiuso.

Ciò significa che, in vista dei prossimi due match del Civitas Metropolitano in Liga contro Celta Vigo e Osasuna, alcuni settori saranno chiusi all’accesso del pubblico ‘colchonero’. Oltre ad una chiusura parziale dell’impianto, lo stesso club madrileno verrà sanzionato con una multa da 20mila euro. L’Atletico Madrid, come fatto dal Getafe ad inizio aprile, potrà presentare ricorso in Appello per ottenere la riduzione o cancellazione della chiusura parziale del proprio stadio.