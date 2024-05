Inter, frenato l’affare in diretta: “Solo claque mediatica” | ESCLUSIVO

L’annuncio in diretta sul grande obiettivo dell’Inter in vista del prossimo calciomercato estivo

E’ atteso nel corso delle prossime settimane un importante vertice negli uffici di Viale della Liberazione tra Simone Inzaghi e la dirigenza dell’Inter. Come testimoniato ormai da tempo, tra le parti si respira un clima di grande armonia. Non solo in virtù dello Scudetto appena conquistato dalla formazione nerazzurra, ma grazie alla fiducia riposta anche nei momenti più duri da parte del club nei confronti del tecnico.

Nell’incontro tra Inzaghi, Marotta e Ausilio si parlerà ovviamente di strategie future sul mercato. In ballo, oltre al prolungamento dal 2025 al 2027 con adeguamento dell’ingaggio per l’allenatore nerazzurro, vi è la programmazione della prossima stagione. Si discuterà di nomi da poter aggiungere ad una rosa che, grazie agli innesti di Zielinski e Taremi a costo zero, avrà bisogno di un paio di pedine per puntellare ancora qualche reparto.

In uscita, come annunciato dai dirigenti interisti negli ultimi giorni, non sono previsti scossoni di mercato. Ad oggi nessun calciatore ha manifestato la volontà di lasciare il club e la stessa società per la prima volta dopo tanti anni non avrà l’esigenza di chiudere il mercato in attivo. Uno degli obiettivi che l’Inter segue da tempo e che già la scorsa estate aveva avvicinato è Bento dell’Athletico Paranaense. Il portiere classe 1999 un anno fa si era promesso ai nerazzurri, ma il suo cartellino ha un valore che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Calciomercato Inter, annuncio in diretta su Bento: “Spendere 25 milioni non è da Inter”

Della trattativa tra l’Inter e Bento si è parlato in esclusiva a TiAmoCalciomercato, la trasmissione di Calciomercato.it in onda su TvPlay.

Il noto agente FIFA Sabatino Durante, che conosce bene le qualità dell’estremo difensore, ai nostri microfoni ha smorzato gli entusiasmi: “L’anno scorso io e Piero Ausilio abbiamo parlato di Bento. L’Inter è abituata a risolvere il problema portieri a parametro zero. In nerazzurro farebbe il secondo, spendere 25 milioni per lui non è costume da Inter. Quella per Bento è più una claque mediatica che una vera e propria trattativa di calciomercato”.