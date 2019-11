Calciomercato Inter, Castrovilli: "Tifavo Milan. Non mi rovino per soldi"

CALCIOMERCATO INTER MILAN CASTROVILLI - In attesa di sfidarsi nuovamente sul campo a febbraio, Inter e Milan sono pronte a darsi battaglia sul terreno del calciomercato. Diversi sono gli obiettivi in comune tra nerazzurri e rossoneri, tra i quali c'è anche il giovane centrocampista Gaetano Castrovilli, fresco di esordio con la Nazionale di Mancini, che sta ben figurando nel suo primo anno in Serie A con la maglia della Fiorentina. Intervistato da 'Sport Week', il 22enne pugliese si è confessato: "Ho segnato il mio primo gol in Serie A al Milan, la squadra per cui tifavo da bambino...

Il giorno dopo avevo già dimenticato. Forse è proprio questa la mia forza. Non c'è pericolo che cambi: vengo dalla strada e non intendo rovinarmi la reputazione per quattro soldi in più. Ruolo preferito? La mezzala: attacco e difendo avendo la porta avversaria davanti" conclude

