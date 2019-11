CALCIOMERCATO INTER LAUTARO BARCELLONA SUAREZ / Ormai non è più un mistero l'interesse del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez. In Spagna sono andati anche oltre negli ultimi due mesi, sostenendo come l'attaccante dell'Inter sia uno dei principali candidati a raccogliere l'eredità di Luis Suarez. Lo 'sponsor' è di quelli importanti, ovvero Leo Messi col quale il 'Toro' ha instaurato un grande feeling in Nazionale.

Resta aggiornato su tutte le news di mercato: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, in tre sul piatto per Allan: il punto sull'operazione

Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona no a giugno. Suarez respinge le voci di addio!

Proprio oggi a 'Sport', però, Suarez ha dichiarato di voler restare al Barcellona anche nel prossimo futuro, respingendo i rumors di calciomercato che lo danno sicuro partente a fine stagione per traslocare nella Major League Soccer statunitense. "Ho un contratto fino al giugno 2021, con opzione fino al 2022. Mi sento felice e molto valorizzato in questo club - le parole del bomber uruguagio - Sono nella miglior squadra al mondo, nella quale ho sempre voluto giocare. La mia famiglia è felice e spero di restare più tempo al Barcellona".

Oltre a respingere le voci di addio, con queste dichiarazioni il 'Pistolero' ha di fatto 'allontanato' Lautaro dal Barça così come tutti gli altri pretendenti alla sua eredità.

LEGGI ANCHE ->>> Inter, da Lautaro a Skriniar: big da blindare, ma occhio alla plusvalenza

Calciomercato Inter, in arrivo l'agente di Lautaro: le ultime

Bisogna dire che l'Inter non ha comunque alcuna intenzione di disfarsi di Lautaro Martinez, esploso definitivamente in questa stagione. Non a caso ha intenzione di adeguargli se non raddoppiargli l'attuale ingaggio - circa 1,5 milioni - innalzando o eliminando del tutto la clausola risolutiva di 111 milioni di euro valida solo per l'estero nonché dal 1° al 15 luglio. A dicembre, come raccolto dalla nostra redazione, il suo entourage capitanato da Beto Yaque sbarcherà a Milano magari proprio per dare una accelerata alla questione nuovo contratto, ora in scadenza nel giugno 2023.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Izzo per la difesa: Marotta spaventa il Torino

Calciomercato Verona, ESCLUSIVO: due big osservano Amrabat

Calciomercato Inter, vice Lukaku: si affievolisce la pista Lasagna: ultime CM.IT