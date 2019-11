CALCIOMERCATO JUVENTUS TODIBO BARCELLONA BAYER LEVERKUSEN - Il futuro di Jean-Clair Todibo potrebbe essere in Germania. Il 19enne difensore centrale non trova spazio nell'undici di Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, e sono molte le indiscrezioni che lo vogliono lontano dalla Spagna a gennaio. In estate, dopo il grave infortunio di Giorgio Chiellini, si è parlato insistentemente di un possibile approdo dell'ex Tolosa alla Juventus, che già lo aveva cercato nel gennaio scorso prima dell'acquisto da parte dei catalani. Il suo è un nome interessante per il futuro, ma nella prossima sessione di mercato, ad un anno dall'arrivo in Catalogna, potrebbe partire: stando a quanto sostiene 'Sport', il Barça avrebbe diverse offerte sul tavolo per Todibo, ma il Bayer Leverkusen potrebbe essere il club destinato ad accaparrarsi le sue prestazioni.

La società presieduta da Bartomeu vorrebbe cedere il calciatore a titolo definitivo, riservandosi la possibilità di recompra in futuro. Da quindici giorni i colloqui starebbero proseguendo, anche se ancora l'accordo non sarebbe stato raggiunto: si tratta.

