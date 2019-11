CALCIOMERCATO JUVENTUS OLMO / Caccia alle giovani stelle del futuro. La macchina della Juventus è in azione per setacciare il mercato e portare alla Continassa i 'crack' del domani. La società bianconera lavora da sempre con grande parsimonia sulla linea verde, sia in Italia che all'estero, per nuovi colpi di spessore anticipando la concorrenza delle altre big. I campioni d'Italia in questo senso hanno chiuso l'ingaggio di Matias Soulé, già a Torino nei giorni scorsi e che arriverà a parametro zero dopo la fine del contratto con il Velez Sarsfield. Nelle prossime settimane, risolte tutte le burocrazie di rito, il baby fantasista argentino (accostato per caratteristiche a Di Maria in patria) si aggregherà all'Under 17 ed in seguito alla Primavera di Zauli.

Calciomercato Juventus, sondaggi per Dani Olmo

La Juventus non si ferma però certamente a Soulé. E' rimarcato l'interesse per Dani Olmo, 21enne nazionale spagnolo già adocchiato la scorsa estate dai top-team (Manchester City e Barcellona in primis) di mezza Europa e che in Serie A ha mosso l'interesse del Milan.

Stando a 'Tuttosport' la dirigenza della Continassa avrebbe effettuato i primi sondaggi per l'attuale centrocampista della, che dopo il mancato trasferimento estivo spinge per lasciare il sodalizio croato nel mercato di gennaio . Olmo non rappresenterebbe comunque una priorità per Paratici e Nedved, ma sarebbe tenuto ugualmente in grande considerazione per gli scenari che si potrebbero aprire nella prossima finestra estiva del mercato.

Calciomercato, da Chong a Tonali: la 'lista verde' della Juventus

In giro per l'Europa, specialmente in Premier League, gli scout bianconeri continuano a seguire con interesse la situazione di Chong del Manchester United, così come l'altro giovanissimo del Tottenham Parrott. In questa lista di obiettivi, ovviamente, c'è spazio anche per il Made in Italy. Le piste tenute in considerazione dalla 'Vecchia Signora' sono tante e risapute: da Zaniolo a Chiesa, passando per Kulusevski e Tonali. Sul centrocampista bresciano e il gioiello della Fiorentina saranno decisivi i prossimi mesi, dove potrebbe inscenarsi un Derby d'Italia di mercato con l'antagonista Inter e l'ex Marotta.

