CALCIOMERCATO JUVENTUS NEYMAR BARCELLONA / Nuovamente infortunato, Neymar assicura tutti sulla presenza in Champions contro il Real Madrid ma intanto deve fare i conti con le numerose voci sul suo futuro. Dopo un'estate in cui il suo ritorno in Spagna, Barcellona o Real Madrid che fosse, sembrava quasi una certezza, è arrivata la permanenza al Paris Saint-Germain che non ha bloccato le indiscrezioni su un suo addio alla Francia. Rumors alimentati anche dalla mancata offerta per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022.

Calciomercato Juventus, Neymar: "Parlate sempre di me"

Così intercettato da 'El Chiringuito Tv' in Spagna, dove ha trascorso gli ultimi giorni, ha dribblato le domande su quel che sarà il suo destino: "Parlate sempre di me" la sintetica risposta di O' Ney.

Il 28enne è sempre l'obiettivo principale del Barcellona ma per lui si è parlato anche della, a caccia di fuoriclasse per il dopo Ronaldo: il brasiliano non è certo il candidato principale, né quello più fattibile considerati i costi dell'operazione ma i bianconeri hanno dimostrato di poter realizzare colpi ad effetto con CR7.gli altri grandi fuoriclasse che potrebbero finire in orbita bianconera.

