Milan, Calhanoglu prepara l'addio: "Stavolta non direi di No"

CALCIOMERCATO MILAN CALHANOGLU - Il Milan sta vivendo una delle stagioni più difficili della sua storia recente. Prima l'esclusione dalle competizioni europee per aver violato le norme in tema di fair play finanziario imposte dalla Uefa. Poi il cambio alla guida tecnica con Pioli che ha preso il posto di Giampaolo in panchina che non ha portato l'inversione di rotta sperata, tanto che i rossoneri vantano appena 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. I giocatori stanno avendo un rendimento con pochi alti e molti bassi, come ad esempio Hakan Calhanoglu, spesso nel mirino dei tifosi sui social network.

Intervistato dalla 'Bild', il fantasista turco apre all'addio: "Sono cresciuto in Germania e sportivamente parlando è ovvio che per me è un obiettivo riuscire a giocare nel Bayern Monaco, nelo in un altro top club della Bundesliga".

Calciomercato Milan, retroscena Calhanoglu: "Dissi no al Bayern"

Nelle scorse settimane il nome di Calhanoglu era stato accostato al Galatasaray in chiave mercato, mentre in estate si era fatto avanti il Torino. Ora si torna a parlare di Bayern Monaco, che già in passato lo aveva corteggiato, come svelato dal diretto interessato: "E' stato importante per me che in passato mi avevano cercato. Ma allora c'erano Robben e Ribery nel mio ruolo che peraltro erano molto amati dai tifosi. Per me sarebbe stato difficile trovare spazio in quella squadra. Però se il Bayern dovesse rifarsi avanti, di certo stavolta non direi di No".

