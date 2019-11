MARADONA DIMISSIONI GIMNASIA LA PLATA / È già finita la luna di miele tra Diego Armando Maradona e il Gimnasia La Plata. Dopo appena due mesi l'ex campione argentino si dimette dalla carica di ds del club argentino. L'ex ct della 'Seleccion' aveva scatenato i suoi nuovi tifosi tra dichiarazioni e passerelle, con una presentazione divenuta virale anche sul web.

Maradona, è già addio: dimissioni dal Gimnasia La Plata

Il rapporto sembrava essere decollato, nonostante la posizione in classifica del Gimnasia La Plata non proprio incoraggiante (è al terzultimo posto). L'addio, però, è legato a motivi in qualche modo extra-calcistici dal momento che il presidente del club platense che aveva voluto fortemente Maradona, Gabriel Pellegrino, ha deciso di non candidarsi alle prossime elezioni presidenziali. Il 'Pibe de Oro' ha scritto una lettera su 'Facebook': "Volevo informare tutti che ho rassegnato le dimissioni da direttore tecnico del Gimnasia La Plata. Ho preso questa decisione con con tutto il dolore nell'anima, perché il presidente Gabriel Pellegrini non si presenterà alle prossime elezioni e questo mi ha sorpreso.

Ho parlato con lui e dopo averlo ascoltato ho dovuto fare un passo indietro. Sentivo che con tutta la società, i calciatori - che lasciano la pelle in campo - e lo staff stavamo trovando la strada per tornare in vetta".

L'amarezza di Maradona è palpabile: "Era il momento di continuare con il progetto e rinforzarci. Per questo abbiamo tenuto il sogno fino all'ultimo momento, perché in ogni colloquio col presidente eravamo d'accordo sul fatto che servisse unità per arrivare agli obiettivi stabiliti. Però sfortunatamente non potrà essere così. E non so perché - continua l'ex campione di Napoli e Boca Juniors -. Spero che chiunque arrivi alla guida del club continuerà il lavoro che abbiamo iniziato e cercherà di portare il Gimnasia dove merita. Sappiate che non dimenticherò mai quel primo allenamento, quando sono tornato su un campo di calcio argentino. Vi auguro il meglio, di cuore. Vamos LOBO!" Anche Rocio Oliva, moglie di Diego, ha commentato la scelta del marito: "Ragiona così, è un uomo di principi e resta fedele a chi ha scommesso su di lui. Ci sono tante squadre che ora lo vorrebbero in panchina".

