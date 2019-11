Italia-Armenia Under 21: Azzurrini a valanga, Kean protagonista

ITALIA ARMENIA UNDER 21 QUALIFICAZIONI / L'Italia Under 21 come la Nazionale di Mancini. La squadra di Nicolato ha conquistato tre punti importanti nelle Qualificazioni ai prossimi Europei battendo nettamente l'Armenia. Gli azzurri si sono imposti con un pesantissimo 6-0: protagonista del match del Massimino di Catania, iniziato alle 21.00 anziché alle 19.45 per via del maltempo, è stato Kean. L'attaccante, tornato sotto i riflettori per via degli interessi di Roma e Milan, ha realizzato una doppietta.

In gol anche. Nell'altro match delvittoria in rimonta dell'Irlanda contro la Svezia che mantiene la testa della classifica, con due partite in più rispetto gli azzurri.

Italia-Armenia 6-0: 15' e 41' Kean, 25' Pinamonti, 53' Zanellato, 57' Scamacca, 66' Bettella

Classifica: Irlanda** 16, Italia 13, Islanda 9, Svezia* 6, Armenia*** 3, Lussemburgo 0

**due partite in più

*una partita in meno

***una partita in più