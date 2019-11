CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN REAL MADRID BARCELLONA / Il Napoli è pronto a blindare Fabian Ruiz. La situazione legata ai rinnovi di contratto in casa azzurra è attualmente bloccata, dopo il caos scoppiato all'interno dello spogliatoio nel post partita della gara contro il Salisburgo. Ma quello del centrocampista spagnolo, finito nel mirino di Barcellona e Real Madrid, resta una priorità per De Laurentiis. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Napoli, Fabian disposto a rinnovare

Fabian Ruiz ha un contratto fino al 2023 ma il Napoli è pronto a ridiscuterlo.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it tutto ruota intorno alla questione clausola rescissoria, che potrebbe rappresentare il principale scoglio nelle negoziazioni. Aurelio De Laurentiis ha pubblicamente dichiarato che il valore del calciatore è di 180 milioni e secondo 'Il Corriere dello Sport' il numero uno azzurro sembra essere deciso a proseguire su questa strada. Il Napoli e Fabian Ruiz sarebbero molto vicini a trovare un accordo definitivo, Aurelio De Laurentiis ed Alvaro Torres, il procuratore del mediano hanno avuto modo di incontrarsi ripetutamente, c’è la volontà di stringersi la mano e mettere nero sul bianco.

Calciomercato Napoli, pericolo spagnolo per Fabian

Le prestazioni di Fabian Ruiz ovviamene non sono passate inosservate, soprattutto in patria. Il Barcellona ha manifestato il proprio interesse con la presenza del segretario tecnico Abidal al Via del Mare per Lecce-Napoli, mentre il Real Madrid è da tempo sulle sue tracce. Florentino Perez lo adora e dopo i contatti con De Laurentiis della scorsa estate, ha già fatto sapere che nella prossima sarà disposto a mettere sul piatto almeno 80 milioni di euro. Ma non bastano.

