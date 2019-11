Calciomercato Fiorentina, gioielli in rampa di lancio: blitz inglese per Sottil

CALCIOMERCATO FIORENTINA SOTTIL / La linea verde della Viola ha già portato i suoi frutti ed accende il calciomercato. Il serbatoio di talenti dal quale ha pescato a piene mani il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha portato i grandi club italiani ed europei a far muovere i propri osservatori a caccia di possibili occasioni in casa viola.

Calciomercato Fiorentina, da Castrovilli a Sottil: tutti pazzi per i gioielli viola

Dopo Federicoquindi, c'è una lunga lista di giovani in rampa di lancio pronti ad infiammare le prossime sessioni di mercato. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato CLICCA QUI

Tra i più corteggiati sicuramente Gaetano Castrovilli che nonostante il rinnovo appena siglato, grazie al suo splendido avvio di campionato secondo le ultime indiscrezioni sta già contribuendo a scaldare un duello sempre rovente come quello tra Inter e Milan. Radar accesi poi su Vlahovic e Ranieri, senza però dimenticare Riccardo Sottil. Classe '99, impiegato già in 8 gare in questa prima parte di stagione, è cerchiato in rosso nella lista dei nomi prossimi al rinnovo ma secondo 'Sportmediaset' anche il mercato sta prendendo quota su di lui: in occasione della sfida con la Nazionale Under 21 in cui è andato a segno contro l'Islanda infatti, un osservatore del Leicester sarebbe stato allo stadio proprio per monitorare Sottil.