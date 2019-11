CALCIOMERCATO HAALAND POGBA MBAPPE' / I mister 100 milioni sono pronti ad infiammare il calciomercato: già a gennaio e (con più concretezza) in estate animeranno le trattative tra le big di tutta Europa. Sono i calciatori il cui valore, o comunque le richieste, vanno in tripla cifra: 100 milioni di euro almeno per mettere le mani sul meglio che il calcio mondiale può offrire. Ne serviranno molti di più per vedere chiuso l'affare Neymar: Barcellona (soprattutto) e Real Madrid continuano a pensare a lui e in estate la separazione da Psg potrebbe concretizzarsi portando sotto la Torre Eiffel una cascata di milioni di euro. Quelli che, se non dovesse andare in porto la cessione del brasiliano, potrebbero arrivare da quella di Kylian Mbappe, 20 anni e la certezza (o quasi) di trovarsi di fronte il futuro Pallone d'Oro. Sono ancora loro, Barça e (soprattutto) Real Madrid a sognare il colpo ad effetto per il quale i cento milioni si supereranno tranquillamente.

Calciomercato Juventus, da Haaland a Pogba e Havertz: servono (almeno) 100 milioni

Il francese fa parte anche dei possibili colpi post Ronaldo della Juventus che comunque ha anche altri obiettivi tra i mister 100 milioni: c'è Sancho del Borussia Dortmund come il baby prodigio Haaland del Salisburgo. Per entrambi la quotazione è in grande ascesa e la concorrenza agguerrita.

Così come lo è per, talento del, un altro che le recenti quotazioni danno intorno a quota 100. Lì dove c'è anche Paul Pogba per il quale da tempo si parla anche di un ritorno in bianconero. Lì dove potrebbe approdare anche Harry: la crisi delpotrebbe dare adito ad altri addii eccellenti, oltre quello scontato di Eriksen

Calciomercato Inter e Napoli, Lautaro e Koulibaly: cessioni milionarie?

Ma tra i nomi da cento milioni ci sono anche conoscenze della nostra Serie A: Kalidou Koulibaly ha una clausola rescissoria da 150 milioni di euro e, anche se le ultime prestazioni sono state deludenti, il suo valore non scenderà sotto ai 100 milioni. In estate la sua avventura a Napoli potrebbe giungere al capolinea davanti ad un'offerta di questo tenore. La stessa che potrebbe arrivare per Lautaro Martinez, esploso alla sua seconda stagione all'Inter: il Barcellona è interessato al Toro ma la volontà di calciatore e nerazzurri è continuare insieme. Basterà per resistere al richiamo di assegni da 100 (e oltre) milioni?

