JUVENTUS INFORTUNIO PJANIC / In casa Juventus possono tirare un mezzo sospiro di sollievo. Con un comunicato ufficiale, la Bosnia ha fatto sapere che Miralem Pjanic ha accusato solo un "problema all'adduttore" ieri sera durante il match contro l'Italia. Il centrocampista salterà la prossima gara contro il Liechtenstein facendo ritorno a Torino. Nei prossimi giorni effettuerà comunque ulteriori esami per conoscere con esattezza l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Juventus e Inter, assalto decisivo per Eriksen: le ULTIME di CM.IT

Juventus, Pjanic ko: prossime due sfide a rischio

Pjanic è andato ko intorno al 75' della sfida vinta dagli azzurri di Mancini per 3-0 grazie ai gol di Acerbi, Insigne e Belotti. L'uscita dal campo aveva subito creato grossa apprensione in seno ai tifosi, e immaginiamo anche in casa Juve perché perdere un giocatore come il 29enne nativo di Tuzla non piacerebbe davvero a nessuno. Pjanic è senz'altro uno dei pilastri della formazione di Maurizio Sarri, nel suo ruolo uno dei migliori che c'è in circolazione.

In attesa degli esami che daranno maggiore chiarezza sul suo infortunio, l'ex Roma può essere considerato a rischio almeno per i prossimi due impegni dei bianconeri, quello dicontro l'e il successivo die compagni sono già qualificati agli ottavi - con l', rispettivamente in programma sabato 23 novembre e martedì 26 agosto.

LEGGI ANCHE --->Juventus, occasione da Barcellona per la difesa

Calciomercato Juventus, assalto del Real Madrid a Pjanic: i dettagli

Di Pjanic si parla spesso anche in chiave calciomercato. Stando a 'Don Balon' il Real Madrid è pronto a partire all'assalto per il cartellino del bosniaco. A quanto pare Florentino Perez è intenzionato a mettere sul piatto 30 milioni di euro più il cartellino di Isco, ai margini della squadra allenata da Zinedine Zidane. Difficile, per non dire impossibile che la Juve decida di separarsi da uno dei suoi pilastri a stagione in corso. Con il calciatore, stando ai rumors di calciomercato Juventus, è tra l'altro stata avviata una trattativa per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel giugno 2023.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, ESCLUSIVO Moggi: "Ronaldo diverso. Ecco dove va Ibrahimovic"

Calciomercato Juventus, assalto a Donnarumma: la strategia