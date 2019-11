GENOA INFORTUNIO KOUAME / La brutta notizia è confermata. Christian Kouame ha riportato la rottura del crociato, un infortunio riportato in nazionale e che lo costringerà a star fermo per diversi mesi.

Tegola terribile per il, per il calciatore soprattutto e anche per i tanti appassionati di fantacalcio che hanno puntato sulle prodezze del giovane talento rossoblu ed in queste ore sui social gli hanno inviato tanti messaggi di vicinanza. E tramite il suo profilo Instagram ufficiale, lo stesso Kouame ha voluto replicare così: "Sono sempre stato abituato ad affrontare tutto con il sorriso. I momenti belli, quelli da ricordare, ma anche quelli più brutti e difficili, proprio come questo. Non ci voleva, è vero. Ma io sono fatto così, rispondo a questo infortunio proprio con un sorriso, iniziando già a contare i giorni, e con una voglia matta di tornare. Più forte di prima! Grazie per i tanti messaggi, un abbraccio. Christian".