BOSNIA ITALIA PJANIC SARRI JUVENTUS/ Brutta notizia per la Bosnia e per la Juventus di Maurizio Sarri che, al minuto 75 della sfida fra la nazionale balcanica e l'Italia, ha visto Miralem Pjanic lasciare il campo per un infortunio muscolare. Si tratterebbe di un problema ancora all'adduttore destro, che ha destato problemi all'ex Roma già nelle scorse settimane.

Saranno sicuramente da valutare nei prossimi giorni le condizioni del centrocampista che tanto bene sta facendo in quest'inizio di stagione della squadra bianconera. Brutta tegola anche per Robert Prosinecki, commissario tecnico della Bosnia, che dovrà affrontare la prossima sfida valida per la qualificazione agli Europei del 2020 senza Pjanic.

