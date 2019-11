CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ MANCHESTER UNITED PREZZO / Problemi in attacco per l'Inter di Conte che continua ormai da diverse settimane a giocare a ranghi ridotti dopo l'infortunio di Alexis Sanchez a cui ha fatto poi seguito anche quello di Politano. Due KO che hanno ridotto al lumicino le opzioni del tecnico salentino che spera in un vice-Lukaku magari già a gennaio.

Al termine della stagione andranno poi fatte determinate valutazioni soprattutto sul futuro dello stesso Sanchez che dopo una partenza in sordina stava entrando nei meccanismi di Conte prima di fermarsi bruscamente per infortunio. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Calciomercato Inter, il piano dello United: fissato il prezzo di Sanchez

L'attaccante cileno arrivato in prestito dal Manchester United ha subito un grave infortunio al tendine peroneo proprio nel suo miglior momento in nerazzurro. Un KO che sta rovinando anche i piani del club inglese che punta ad incassare una cifra considerevole per la sua cessione. Secondo quanto rivelato da 'The Athletic' I Red Devils chiederebbero ben 25 milioni di sterline, ma Marotta ed Ausilio non sembrano convintissimi di portare a termine l'affare.

Lo United dal canto suo però sperava in una grossa valutazione del calciatore nella sua avventura interista proprio per strappare una cifra importante da reinvestire proprio sul pesante stipendio del calciatore cileno che al momento del suo arrivo a Manchester aveva sottoscritto un contratto da 500.000 sterline a settimana.

