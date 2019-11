CALCIOMERCATO INTER CONTE MOSES FENERBAHCE / Sotto la guida di Antonio Conte ha vissuto una delle migliori stagioni della carriera con la maglia del Chelsea. Il tecnico salentino ne aveva fatto un elemento imprescindibile della sua formazione, rilanciandolo e trasformandolo da ala ad esterno a tutta fascia. Victor Moses aveva vinto da grande protagonista il campionato inglese con la maglia dei 'Blues', ma dopo l'addio dell'allenatore italiano, il nigeriano è tornato nuovamente ad essere un esubero per il club londinese. Tutte le news sull'Inter: CLICCA QUI!

Con l'arrivo a Londra di Sarri all'inizio della scorsa stagione, lo spazio per Moses si è notevolmente ridotto. Così il classe 1990 ha accettato l'offerta del Fenerbahçe.

Il giocatore africano è in prestito dallo scorso gennaio al club di Istanbul, ma il suo futuro in Turchia potrebbe avere i giorni contati.

Calciomercato Inter, chance Moses

Come riferisce il 'Sun', Moses potrebbe lasciare la società turca e potrebbe tornare a Londra, sponda Chelsea. Il Fenerbahçe non sarebbe infatti soddisfatto delle prove del giocatore nigeriano. Moses, anche a causa di alcuni problemi fisici, ha mostrato scarsa forma fisica e ha dovuto saltare diverse gare nel corso della stagione e potrebbe diventare un nome interessante per l'Inter, che già nella scorsa estate si era messo sulle sue tracce.

Calciomercato Inter, un pupillo per Conte

Moses è un giocatore estremamente apprezzato da Conte e potrebbe rappresentare un'ulteriore alternativa per le fasce nerazzurre. Il classe 1990, che non ha mai nascosto la propria ammirazione per il tecnico nerazzurro, non è però l'unico nome di casa Chelsea accostato all'Inter. I nerazzurri infatti premono forte su Olivier Giroud, attaccante francese, anche lui in uscita dalla società inglese.

