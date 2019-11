CRISTIANO RONALDO JUVENTUS PORTOGALLO LITUANIA / Un calcio alle polemiche. Cristiano Ronaldo, in qualche modo, risorge dalle ceneri delle ultime prestazioni incolore e dai dubbi sul presente e sul futuro - che sono cominciati a serpeggiare. Il rebus infortunio per il portoghese non è mai stato tale, Sarri ha lanciato l'allarme di qualche problemino al ginocchio per il portoghese. Poi la risposta del ct lusitano e, soprattutto, quella di CR7. Che ha scatenato anche le reazioni dei social.

Juventus, Ronaldo show col Portogallo: l'uscita dal campo è tra i sorrisi

Cristiano Ronaldo ha risposto come meglio non poteva: segnando e trascinando. Il suo Portogallo ha vinto per 6-0 contro la Lituania e il fenomeno della Juventus ha lasciato il suo marchio inconfondibile con una tripletta. Il numero 7 bianconero e portoghese ha scacciato dubbi e fantasmi nel modo che conosce meglio: far parlare il campo. E il campo, quasi sempre, dà un solo responso ed è quello che premia Cristiano Ronaldo.

Una ritrovata tranquillità, che si è rispecchiata soprattutto nell'uscita dal campo al minuto 83. Sorrisi e applausi al momento della sostituzione: CR7 ha ringraziato i suoi tifosi e anche i suoi compagni, dandogli il 'cinque'. Non solo, attorno al 71' c'è stata anche l'invasione di campo divertente, con Ronaldo protagonista tra stupore e selfie. Domenica sera servirà un'altra prova del genere per tenere il secondo posto in casa del Lussemburgo. Poi il momento della verità al ritorno alla Juventus. Intanto è arrivato il messaggio a Sarri e a tutti i tifosi bianconeri, oltre che i suoi sostenitori.

Juventus, Cristiano Ronaldo smentisce Sarri