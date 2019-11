PORTOGALLO LITUANIA RONALDO GOL / Appena sette minuti: tanto ci ha impiegato Cristiano Ronaldo per mettere il suo sigillo in Portogallo-Lituania. Reduce dal 'caso' che ha animato l'ultima settimana di calcio, CR7 si è procurato un calcio di rigore approfittando di una disattenzione della difesa avversaria. Dagli undici metri, l'ex Real Madrid non ha fallito l'appuntamento con il gol. Al 22' poi è arrivato il raddoppio con uno splendido tiro a giro che ha battuto il portiere: risposta migliore non poteva esserci per zittire polemiche e critiche arrivate negli ultimi giorni, visto che nel secondo tempo è arrivato anche il tris.

LEGGI ANCHE ---> Portogallo-Lituania, in campo dopo il caso: la partita di Ronaldo, pagelle live

Juventus, la risposta di Ronaldo alle polemiche

Non poteva andare meglio la partita di Ronaldo, prima uscita dopo quella sostituzione non digerita dall'attaccante della Juventus. Negli ultimi giorni si sono sprecate polemiche e critiche con CR7 messo in discussione anche per un avvio di stagione non in linea con il passato del fuoriclasse portoghese. Un allenatore come Capello ci è andato giù pesante ("da tre anni non fa più un dribbling"), tanto per spiegare il clima che si è vissuto.

Polemica a distanza con Sarri: se l'allenatore bianconero ha giustificato il doppio cambio consecutivo con problemi fisici , il calciatore alla vigilia del match ha affermato di stare molto bene

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Juventus, atteso confronto Nedved-Ronaldo

Juventus, Ronaldo vs Sarri: la doppietta dà ragione al portoghese

Frasi che possono accendere ulteriormente il clima in attesa del ritorno di Ronaldo a Torino con inevitabile confronto. Intanto CR7 gioca, bene, segna e lancia un messaggio abbastanza chiaro alla Juventus e a chi lo ha messo in dubbio negli ultimi giorni. Per discutere di quel che è successo e per parlare di quel che sarà (non è da escludere anche un addio a fine stagione) c'è tempo, ora a parlare è il campo e Ronaldo ha deciso di mettere in mostra contro la Lituania tutto il suo repertorio: continuerà anche alla ripresa della Serie A?

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Juventus attenta: Ronaldo può sfidare Cavani per il dopo Ibra!

Juventus-Milan, caso Ronaldo: il mistero del labiale, la 'verità' dal Portogallo