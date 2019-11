PORTOGALLO LITUANIA RONALDO LIVE / Torna in campo Ronaldo: a cinque giorni dal caso che ha animato la settimana, con la sostituzione di Sarri e la reazione di CR7, entrato subito negli spogliatoi e poi via velocemente dallo stadio a fine partita. Un comportamento che ha fatto discutere con la contrapposizione di due schieramenti: chi ha appoggiato il fuoriclasse portoghese e chi ha applaudito al tecnico di Figline che non ha avuto timore a sostituire per due volte di seguito il numero 7 bianconero. Sarri ha motivato il doppio cambio con problemi fisici, in particolare una botta al ginocchio che avrebbe avuto ripercussioni a livello muscolare. Ronaldo,invece, dal ritiro della Nazionale ha smentito il suo allenatore affermando si sentirsi molto bene. Così questa sera scenderà in campo nella sfida tra Portogallo-Lituania e per la sua prestazione c'è molta attesa: confermerà il momento negativo o darà una prestazione di forza?

Juventus, Ronaldo in campo in Portogallo-Lituania: le pagelle

Proprio per seguire passo dopo passo la prestazione di CR7, Calciomercato.it seguirà in diretta la gara Faro e vi offrirà una sorta di pagella live con focus proprio su Ronaldo.

Fischio d'inizio alle ore 20.45.

5' Primo sussulto di Ronaldo: cross di Silva, CR7 di testa non riesce a direzionare la palla.

6' Ronaldo atterrato in area: calcio di rigore per il Portogallo.

7' GOL: CR7 trasforma dal dischetto!

15' VOTO 6.5 - Finora una buona prova di Ronaldo: oltre al gol, il numero 7 portoghese è sempre stato nel vivo del gioco.

22' GOL! Ancora Ronaldo: splendido tiro da fuori aria che batte il portiere lituano, doppietta!

30' VOTO 7 - Doppietta in 22 minuti, più un altro paio di azioni pericolose: decisamente positiva la prestazione di CR7, anche se c'è da sottolineare la modestia degli avversari.

PRIMO TEMPO - Ronaldo 7 - Sette minuti per procurarsi e trasformare il rigore del vantaggio, altri 15 per far vedere al mondo che è ancora capace di fare gol di pregevole fattura: CR7 affida al campo la risposta alle polemiche.

SECONDO TEMPO

Altri due gol per il Portogallo: Lituania in disarmo.

58' Altra occasione per Ronaldo: tiro da fuori che sfiora il palo.

60' Ancora un'occasione per CR7: para il portiere

63' Il 5-0 porta la firma di Bernando Silva.

65' GOL! Tripletta di Ronaldo, sempre più protagonista di Portogallo-Lituania

85' Sostituito tra gli applausi Cristiano Ronaldo che sorride ed esce dal campo dando il cinque ai suoi compagni.

VOTO 7,5 - Parla il campo: tre gol e Cristiano Ronaldo zittisce le polemiche degli ultimi giorni. Sette minuti per chiarire subito che questa sarà la sua serata, poi lo show prosegue al 22' e al 65'.

