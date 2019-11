CALCIOMERCATO JUVENTUS PREMIER POGBA / Il sogno della Juventus si chiama inevitabilmente Paul Pogba. La dirigenza bianconera è tornata a tessere le fila per il ritorno a Torino del campione del mondo, che in più di un'occasione non ha fatto mistero di voler lasciare il Manchester United per cambiare maglia. La concorrenza dell'ex Zidane e del Real Madrid è però agguerrita, con la 'Vecchia Signora' che punta sui rapporti consolidati con Mino Raiola per vincere il braccio di ferro con gli spagnoli.

Per restare aggiornato sulle trattative di calciomercato e le ultime news Clicca Qui!

Calciomercato Juventus, occasioni Eriksen e Willian

La Juventus per non guarda al solo Pogba in Premier League. Dopo Ramsey la scorsa estate, gli uomini mercato dei campioni d'Italia sono pronti a sfruttare nuove occasioni a parametro zero dal campionato inglese. Se per Eriksen la sfida è ancora una volta con il Real, ecco che per Willian in scadenza con il Chelsea c'è l'ostacolo Liverpool.

Un altro profilo da monitorare finito da tempo in orbita Juve è Alderweireld , che non ha ancora rinnovato il contratto con ile accostato pure all'

LEGGI ANCHE --->Calciomercato Juventus, futuro Eriksen: assalto a gennaio del top club

Calciomercato Juventus, Emerson-Bellerin: caccia al terzino

Non finiscono qui comunque le mire in Premier della Juventus. Paratici - volato di recente a Londra - e Nedved sono a caccia di un terzino tra gennaio e la prossima estate, con Emerson Palmieri che resta in cima alla lista dei campioni d'Italia vista anche la stima di Sarri per l'ex Roma e Palermo, allenato la scorsa stagione a Londra. Nei pensieri della dirigenza juventina potrebbe rientrare anche Bellerin dall'Arsenal, già in passato seguito con attenzione della 'Vecchia Signora'.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Juventus, da Emerson a Meunier: le ultime sul vice-Alex Sandro

Calciomercato Juventus, tentazioni Gabirle Jesus e Rashford per il futuro

Infine la Juve segue da vicino anche la situazione di Gabriel Jesus e Rashford, potenziali 'crack' del domani ma già con un pedigree di tutto rispetto tra Manchester City e United. Centravanti giovani e di qualità, con Paratici pronto all'assalto nell'eventualità in cui dovessero nascere delle crepe con i rispettivi club d'appartenenza. Un investimento tra presente e futuro, per un'operazione pesante sul piano economico che andrebbe a toccare gli 80 milioni di euro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE --->

Calciomercato, il Barcellona spaventa Juventus e Inter per il post-Rakitic

Calciomercato, la Juve risponde all'Inter: altro scambio per Allan!

Juve, Inter e Milan, bomber con la valigia: Mandzukic, Ibrahimovic e Giroud infiammano il mercato