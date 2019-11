JUVENTUS INTER BELLERIN SERIE A AGENTE / Dopo il lungo infortunio Hector Bellerin è tornato a disposizione di Emery all'Arsenal. Il terzino destro è tra giocatori più apprezzati nel ruolo e molte big europee hanno da tempo messo gli occhi su di lui. Il calciatore classe 1995 piace parecchio anche in Serie A. Juventus e Inter hanno mostrato interesse per lo spagnolo. L'agente Botines, intervistato da 'Sky Sport', è uscito allo scoperto: "Al momento è concentrato sugli impegni della squadra, viene da un brutto infortunio e sta tornando ai suoi livelli - ammette durante il Wyscout Forum 2019, in corso ad Amsterdam - L'Italia gli piace, l’interesse di un club italiano c’è stato ma non posso svelarlo. Ha un contratto lungo e non sarà facile portarlo via dall’Arsenal. E' vice-capitano, vedremo come andrà la stagione".

Inter e Juventus potrebbero dunque tornare a sfidarsi nelle prossime sessioni di calciomercato ma bisognerà fare i conti con l'Arsenal e con un prezzo non proprio basso che si aggira sui

