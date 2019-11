CALCIOMERCATO INTER LUKAKU VICE PINAMONTI / L'Inter è alla ricerca di un vice Lukaku, ormai non è più un segreto. I nerazzurri vogliono un centravanti di peso che possa far rifiatare il belga. Sono tanti i nomi circolati in questi giorni: da Giroud agli italiani Petagna e Lasagna ma c'è anche un'altra idea, quella - come riporta il Corriere dello Sport, in edicola stamani - di riportare a casa Pinamonti.

Il giovane attaccante piace ad Antonioma, al momento, è difficile immaginare che possa lasciare ildopo solo sei mesi. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Ma va comunque monitorato con attenzione l'asse Genova-Milano. Ai nerazzurri piace, infatti, Kouame e gli ottimi rapporti tra le due società potrebbero certamente far nascere nuove trattative.