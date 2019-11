CALCIOMERCATO INTER KULUSEVSKI / Dejan Kulusevski, talento classe 2000 del Parma in prestito dall'Atalanta, ha completamente stregato l'Inter.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza nerazzurra farà di tutto per arrivare a lui a partire già dalla finestra invernale di calciomercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Bisognerebbe trovare l'accordo con entrambi i club ma gli ottimi rapporti con le due dirigenze potrebbero rendere più facile del previsto la trattativa. Costo dell'operazione? Circa 30 milioni di euro con Conte che vorrebbe utilizzarlo come mezz'ala a centrocampo. L'Inter sarebbe disposta anche a fare un sacrificio perché Marotta e Zhang vogliono aiutare il proprio tecnico a gennaio anticipando già colpi che potrebbe essere completati nell'estate successiva, evitando così di portare a Milano giocatori come Vidal per soli sei mesi.

