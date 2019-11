NAPOLI SCEICCO QATAR DE LAURENTIIS / Tornano le indiscrezioni sull'interesse dal Qatar per il Napoli di De Laurentiis. Come raccolto da Calciomercato.it, non c'è allo stato attuale nessuna offerta recente per la società partenopea. L'interesse degli sceicchi per il club è noto da tempo: il patron azzurro, come da lui stesso dichiarato, non venderebbe il club per meno di 900 milioni di euro. L'esistenza di una cifra fissata per la cessione del Napoli, è la 'conferma' dell'esistenza di un sondaggio e un interesse che i rumors danno ancora molto presente: clicca qui per restare aggiornato.

La valutazione per la società campana, che non ha tra i suoi asset beni immobili, sarebbe tra i 500 e i 600 milioni di euro.

Tuttavia, la cifra sarebbe destinata a diminuire qualora la squadra non dovesse qualificarsi in zona europea, eventualità ad oggi non certo lontana. Rispetto a quanto accaduto in passato, oggi il presidentesi ritroverebbe in una situazione decisamente più critica tra rotture di spogliatoio, calciatori sul piede di partenza e risultati deludenti. Ecco perché queste indiscrezioni sono particolarmente attuali e potrebbero, in un futuro non troppo lontano, sfociare in una vera e propria offerta che metterebbe il patron azzurro davanti ad un bivio come mai prima d'ora.

