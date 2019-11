MILAN IBRAHIMOVIC PIOLI / Vigilia di Milan-Juventus a Milanello per la consueta conferenza stampa di Stefano Pioli in vista del posticipo dell''Allianz Stadium' di domani sera contro la capolista di Sarri.

Oltre al match contro i campioni d'Italia, a tenere banco in casa rossonera è il possibile ritorno a Milano di Zlatan

Pioli, in merito, non chiude un po' a sorpresa le porte al fuoriclasse svedese: "È un grande giocatore e grande professionista. Ci sarà modo e tempo per fare le giuste valutazioni in vista di gennaio", le dichiarazioni in conferenza del tecnico milanista. Ibrahimovic ha terminato l'avventura nella MLS con la maglia dei Los Angeles Galaxy e in Serie A è l'oggetto dei desideri anche di Sinisa Mihajlovic per il Bologna.