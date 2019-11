Italia, i convocati di Mancini per Bosnia e Armenia: quante sorprese!

ITALIA MANCINI BOSNIA ARMENIA/ Attraverso i suoi canali ufficiali, la FIGC ha reso noti i convocati da parte di Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, in vista delle due sfide contro Bosnia Erzegovina ed Armenia. L'Italia, già qualificata agli Europei itineranti del 2020 dopo il match contro la Grecia, giocherà venerdì 15 novembre a Zenica e lunedì 18 a Palermo. Molti i volti nuovi e le sorprese del Mancio per questa tornata azzurra, a partire dal giovane Cistana, difensore del Brescia, passando per Gaetano Castrovilli, ormai certezza del centrocampo della Fiorentina.

LA LISTA COMPLETA

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Andrea Cistana (Brescia), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Rolando Mandragora (Udinese), Marco Verratti (Paris Saint Germain). Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Riccardo Orsolini (Bologna).