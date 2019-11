NAPOLI GENOA CURVA B / Domani sera c’è Napoli-Genoa, il clima sarà incandescente non solo per la reazione del tifo all’ammutinamento per il ritiro dopo Napoli-Salisburgo.

C’è anche la protesta della Curva B che sta pubblicizzando un volantino per invitare i tifosi ad unirsi alla protesta all’esterno dello stadio per le misure restrittive relative al regolamento d’uso dello stadio San Paolo e al decreto sicurezza. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui