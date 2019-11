Brescia, gli ultras attaccano Balotelli: "È italiano, ma basta arroganza"

BALOTELLI ULTRAS BRESCIA / Mario Balotelli e il suo gesto durante la sfida col Verona continua a causare polemiche. Oggi con un lunghissimo comunicato, il gruppo Brescia 1911 ex Curva Nord ha commentato l'accaduto prendendo le distanze dall'atteggiamento di Supermario, ribadendo però la condanna ad ogni forma di razzismo. "L'arroganza che sembra trasparire di continuo dalla sua persona non è giustificabile", si legge, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', "in particolar modo quando la porta in campo diventa motivo di destabilizzazione per la squadra e di tensione e d’imbarazzo per la tifoseria.

Le sue imprese dentro e fuori dai campi di calcio, le celebri “Balotellate” per intenderci, sono ormai storia nota e conclamata". In merito alle dichiarazioni del capo ultrà veronese Castellini , gli ultras bresciani hanno aggiunto: "Siamo estremamente convinti che Balotelli a tutti gli effetti sia italiano e perfino bresciano. Ma lui deve convincersi di una cosa: proprio perché gioca nel Brescia da bresciano, la sua dedizione alla causa e il suo impegno devono essere pari - o addirittura superiori - a quelli dei suoi compagni".

