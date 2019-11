CALCIOMERCATO MILAN CELIK CALABRIA / Rebus terzino destro in casa Milan. Calabria e Conti hanno offerto prestazioni tutt'altro che esaltanti e il club rossonero si sta guardando con attenzione attorno sul mercato per poter riuscire a regalare un rinforzo a Stefano Pioli. Il primo nome della lista sarebbe quello di Zeki Celik, terzino destro turco in forza al Lilla, club che ha ottimi rapporti con il Fondo Elliott.

Lo riferisce 'Sport Mediaset', che sottolinea come il giocatore turco sarebbe la prima scelta della dirigenza rossonera. Servirebbe però una cifra vicina ai 20 milioni. A finanziare l'operazione potrebbe essere Davide Calabria. Il terzino italiano, cresciuto nel club rossonero, è stato recentemente accostato al