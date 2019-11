p>CALCIOMERCATO INTER NEYMAR/ Intervistato ai microfoni del canale Youtube 'Que Partidazo',, ex portiere dell'Inter, ha parlato del campionato di Serie A e di calciomercato lanciando una suggestione che farà sognare i tifosi dell'Inter: "Conalla Juventus, il calcio italiano è tornato al centro dei riflettori, non quanto ne avrebbe avuto bisogno, ma il portoghese ha aiutato molto". Per le ultime notizie sui trasferimenti---> clicca qui!

Julio Cesar ha poi aggiunto: "Se Neymar andasse a giocare all'Inter la situazione diventerebbe molto interessante, ci sarebbe il derby d'Italia fra il brasiliano e Cristiano Ronaldo e il calcio italiano tornerebbe al centro di tutto".