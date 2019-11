Serie A, Milan-Lazio 1-2: Inzaghi vola con Immobile e Correa

MILAN LAZIO IMMOBILE CORREA / Successo pesantissimo per la Lazio, che passa per 2-1 sul campo del Milan e aggancia al quarto posto Atalanta e Cagliari. Inizio convincente del Milan, che spreca una grandissima occasione con Paquetà e impegna seriamente Strakosha con Castillejo, ma la Lazio è viva: Immobile colpisce una traversa clamorosa, poi va a segno di testa su cross di Lazzari (25'). Arriva immediato il pari rossonero (28') con Bastos che, disorientato da un tocco di Piatek, batte il proprio portiere in maniera sfortunata. Strakosha poi deve superarsi per impedire a Calhanoglu di segnare direttamente da corner.

Ripresa in cui si continua a giocare colpo su colpo ma le squadre attaccano con maggior confusione. Nel finale però esce la Lazio, Donnarumma si salva suedma nulla può suche lo batte uno contro uno su un grandissimo invito di Luis Alberto (83'). Nuovo stop per il Milan,non trova continuità ed è già in discussione.

MILAN-LAZIO 1-2: 25' Immobile (L), 28' aut. Bastos (M), 83' Correa (L)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 29 punti, Inter 28; Roma 22; Lazio, Atalanta e Cagliari 21; Lazio e Napoli 18; Fiorentina 16; Verona 15; Parma 14; Milan e Udinese 13; Bologna 12; Torino 11; Sassuolo e Lecce 10; Genoa 8; Brescia e Spal* 7; Sampdoria* 5.

* una gara in meno