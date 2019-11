CALCIOMERCATO INTER LAZARO / Lazaro è un 'caso'. Non per Antonio Conte, che lo ha sì 'bacchettato' ma pure chiesto tempo per permettergli di inserirsi nel calcio italiano e in una squadra con ambizioni importanti. I numeri, tuttavia, danno ragione a noi: fin qui il tecnico lo ha infatti impiegato per appena 58', sommando i 41 in Champions contro lo Slavia Praga e i 17 col Sassuolo.

Praticamente mai, anche se quelli collezionati contro i neroverdi rischiano di restare nella memoria non solo dell'esterno classe '96, paradossalmente titolare nella sua Nazionale dove viene però utilizzato nel tridente offensivo (cioè in una posizione a lui più congeniale) e non da tornante di destra come nel 3-5-2 di

Di Lazaro si parla comunque molto in chiave mercato, precisamente di una sua possibile cessione - in prestito - nella finestra di gennaio. Questa ipotesi l'ha esclusa, anche se non totalmente, il suo agente in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it: "Non è ancora nei nostri piani una sua partenza nella sessione invernale", le parole di Max Hagmayr. Da qui a gennaio l'obiettivo di Lazaro non potrà che essere uno solo: convincere Conte, dunque l'Inter, che i 20 milioni di euro e passa spesi in estate per strapparlo all'Herta Berlino non sono stati soldi buttati. Nel caso non ci riuscisse, allora le strade tra lui e il club nerazzurro potrebbero dividersi, quantomeno in via temporanea.