CALCIOMERCATO JUVENTUS HALAND REAL MADRID / Erling Braut Haland, attaccante classe 2000 del Salisburgo, ha attirato su di sè l'attenzione dei principali top club europei tra cui la Juventus.

Il giovanissimo centravanti norvegese, autore di un super avvio di stagione anche in Champions League, è destinato ad essere uno dei pezzi pregiati della prossima finestra estiva di mercato e anchesarebbe pronto a scendere in campo per convincerlo a trasferirsi a Torino. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Secondo quanto infatti riportato da 'Don Balon', il campione portoghese è pronto a sfidare il suo Real Madrid, principale antagonista della Juventus nella corsa per Haland. Florentino Perez da settimane ha avviato i contatti con l'entourage del giocatore ma CR7 è pronto a ripetere quanto fatto con De Ligt e il Barcellona. La valutazone attuale di mercato è di 45 milioni di euro ma il prezzo potrebbe schizzare alle stelle qualora il 2000 continui a segnare a raffica.