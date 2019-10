p>CALCIOMERCATO INTER LAZARO BORJA VALERO POLITANO / Antonioha lanciato messaggi importanti alla propria dirigenza: l'necessita di rinforzi in vista di gennaio dopo la bocciatura di alcuni elementi presenti in rosa. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' se nei prossimi due mesi Lazaro, Borja Valero e Politano non riusciranno ad ingranare e a contribuire in maniera decisiva alla causa nerazzurra, a gennaio saranno costretti a fare le valigie.

L'esterno austriaco ha collezionato in stagione solo 58 minuti: non è da escludere il prestito, con gli occhi dell’Inter che guardano con attenzione il solito Darmian. Borja Valero non è stato mai utilizzato, Politano è stato anche superato da Esposito come primo cambio di Lukaku-Lautaro. Tre nomi,tre questioni da risolvere: il mercato di Beppe Marotta si concentrerà proprio qui.