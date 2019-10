CALCIOMERCATO GENOA KOUAME / Decisivo dopo il suo ingresso in campo nella sfida contro il Brescia, per Christian Kouame è arrivato un regalo speciale. Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', il presidente Preziosi ha deciso di aumentare l'ingaggio dell'ivoriano.

Ora lo stipendio del giocatore è di 1 milione di euro a stagione: l'attaccante avrebbe già firmato il nuovo contratto. Un segnale che fa capire quanto il giocatore africano sia importante per il progetto del. Kouame, che sarà osservato speciale dalla Juventus nella sfida di domani , potrebbe però assentarsi nel mese di novembre (dall'8 al 22) visti gli impegni della Costa d'Avorio under-23 per il torneo pre-olimpico africano.