Fiorentina-Lazio, rabbia biancoceleste per un rigore negato

p>FIORENTINA LAZIO RIGORE / Primo tempo ricco di emozioni al Franchi tra Fiorentina e Lazio : le squadre sono tornate negli spogliatoi sull'1-1, firmato da, ma prima delle reti, al minuto 13, i biancocelesti hanno recriminato per un possibile calcio di rigore non concesso dall'arbitro Guida., dopo una bella azione personale, è infatti caduto in area dopo una spinta diche il direttore di gara non ha punito, scatenando le proteste degli ospiti. Per 'Sky', la spinta del difensore viola sembrava evidente.

