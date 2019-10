INTER PARMA SCOZZARELLA / Il centrocampista del Parma Matteo Scozzarella ha commentato a 'Sky' il pareggio esterno contro l'Inter, facendo riferimento anche al gol di Lukaku e alla decisione del Var di convalidarlo: "Era il tipo di partita che ci aspettavamo: abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissati, abbiamo fatto intensità. Peccato per il gol del 2-2.

Rimpianto vittoria mancata? Dobbiamo leggerla diversamente, come una grande partita contro una grande squadra: il risultato di oggi deve essere il preludio per una grande partita martedì, altrimenti gare come oggi serviranno a poco. Siamo una grande squadra, soffriamo uno per l'altro e poi sfruttiamo le individualità che abbiamo. E' un campionato difficile ma il Parma lo può affrontare in maniera diversa".

