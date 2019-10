CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO / La crisi che vive il Real Madrid preannuncia cambiamenti importanti nella sua rosa. La dirigenza dei blancos ha intenzione di ringiovanire e rinnovare ulteriormente i suoi calciatori (il sogno di Florentino Perez resta Mbappè) e lo stesso Zidane, nonostante la sofferta vittoria col Galatasaray, è ancora a rischio esonero. Uno dei nomi più appetibili che potrebbe finire sul mercato è senza dubbio quello di Isco.

Il talento di Arroyo de la Miel visse nella stagione scorsa una battaglia senza esclusione di colpi con Solari, che lo portò ai margini della squadra. Alcuni suoi atteggiamenti non sono andati giù alla dirigenza, che già durante la scorsa estate provò a piazzarlo altrove, senza successo sia per mancanza di offerte serie che per l’ottimo rapporto del calciatore con Zizou.

Il ragazzo, da parte sua, non aveva intenzione di trasferirsi anche per la nascita del suo secondo figlio, il primo con l’attuale compagna Sara Salamo, avvenuta a luglio. Le cose, però, potrebbero presto cambiare. Isco in questa stagione è stato praticamente un comprimario: tra problemi fisici e scelte tecniche, è stato titolare in appena due giornate di Liga, giocando solo 170 minuti.

Calciomercato Juventus, Torino destinazione gradita per Isco

La Champions, finora, non l’ha mai vista.

Inevitabile pensare a un addio se la situazione dovesse continuare ad essere questa, e il Real Madrid è pronto a discuterne. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i blancos sono pronti a cederlo anche a gennaio (sia in prestito che a titolo definitivo), per far posto all'arrivo di Eriksen ma l’andaluso per ora ha idee diverse ed ha comunicato alla società che non esiste alcuna possibilità di un addio a stagione in corso.

La chiusura, però, non esclude sorprese: Isco sa che per essere protagonista agli Europei ha bisogno di un minutaggio che il Real Madrid non può garantirgli. Sulle sue tracce ci sono diversi club di Premier e, da tempo, anche la Juventus: lo spagnolo è al corrente dell’interesse bianconero, una soluzione a lui gradita.

Il profilo sembra perfetto per i bianconeri: un talento straordinario, duttile, con enorme esperienza internazionale, ma con l’età giusta (28 anni ad aprile). I circa 80 milioni che esigevano i blancos per il suo cartellino potrebbero sensibilmente ridursi se il rendimento dovesse restare quello attuale e considerando il contratto in scadenza nel 2022. Isco piace alla Vecchia Signora da almeno un paio d’anni e, presto, potrebbe arrivare l’occasione giusta per affondare il colpo.

