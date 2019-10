BARCELLONA PSG ONANA AJAX / "So che il Paris Saint-Germain mi ha cercato in estate. Ne ho parlato anche con il mio agente che mi ha riportato la cosa. Ne ho discusso diverse volte con lui e mi ha ribadito che la società era parecchio interessata". A parlare all'emittente transalpina 'Rmc Sport' è Andre Onana. Il portiere dell'Ajax ha rivelato come in estate il Paris Saint-Germain sia stato vicino ad acquistarlo.

Il club transalpino aveva infatti messo nel mirino Onana come nome per la porta insieme a Gigio Donnarumma e Keylor Navas , poi arrivato dal. Onana ha però parlato anche dell'ipotesi: "E' stata la mia casa per tanti anni, spesso capita che riprendano giocatori passati dal vivaio. Mi hanno detto di un interesse nei miei confronti in estate, ma non mi sembrava corretto lasciare l'Ajax in estate per tornare lì. Questa estate non mi è semrbato il momento giusto per tornare al Barcellona, anche se non so se avrò ancora un'occasione per vestire quella maglia".