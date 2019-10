BRESCIA FIORENTINA PRADE / La Fiorentina fa visita al neopromosso Brescia di Corini per dare continuità agli ultimi risultati. Il direttore sportivo viola Daniele Pradè ha presentato il match ai microfoni di 'Sky Sport': "Non eravamo preoccupati dall'inizio di stagione.

Abbiamo fatto grandi gare connonostante le mancate vittorie. Stasera abbiamo un compito importante in un match difficilissimo, il Brescia è una squadra forte e con entusiasmo. Questo è un anno per capire quello che dobbiamo fare da grandi, un anno di transizione. Per il ritrovato entusiasmo bisogna dire grazie ai tifosi della Fiorentina e al presidente, assieme a tutta la nuova dirigenza. Speriamo di non deluderli".