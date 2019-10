JUVENTUS BOLOGNA RONALDO HIGUAIN / La Juventus è pronta a ricominciare dopo la pausa per le Nazionali: i bianconeri ospitano il Bologna con Mihajlovic in panchina e la voglia di confermare il primo posto conquistato con la vittoria in casa dell'Inter.

punta sulla coppiae proprio i due attaccanti sono protagonisti durante il riscaldamento. Portoghese e argentino si sono appartati per qualche secondo e hanno iniziato a discutere, come riferisce 'DAZN', parlando di alcuni movimenti da compiere durante il match e di qualche accorgimento tattico da mettere in pratica.